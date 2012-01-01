Оптимизация приложений на .NET Framework

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C# --- Оптимизация приложений на .NET Framework

Увеличение производительности алгоритмов и приложений является чрезвычайно важным аспектом разработки и может дать вам преимущество перед конкурентами, а вашим пользователям обеспечить удовольствие от использования быстрых и отзывчивых приложений. В данном разделе описываются внутренние особенности операционной системы Windows, среды выполнения CLR и аппаратного обеспечения, влияющие на производительность приложений.

Продуктивность программиста всегда была и будет главной ценностью платформы .NET. Механизм сборки мусора является самой важной особенностью, обеспечивающей продуктивность. Но не только потому, что он устраняет целый класс ошибок (при работе с памятью), но и потому, что позволяет писать библиотеки классов, не загромождая их различными соглашениями о выделении ресурсов (требующими передавать временные буферы или устанавливающими правила о том, кто должен освобождать память).